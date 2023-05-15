Захистять від хвороб і відженуть шкідників: які рослини найкращі сусіди картоплі

Таке сусідство може допомогти заощадити на отрутах та підживленнях

При вирощуванні картоплі є деякі фактори, які слід враховувати. Це обов’язково правила посадки картоплі, а також вибір правильних сусідів для бульб.

Оскільки картопля росте глибоко в ґрунті, логічно припустити, що найкращими компаньйонами для неї є ті рослини, які ростуть без ґрунту, щоб не заважати бульбам, пише santeplus. Однак, деякі коренеплоди можуть бути корисними, оскільки вони допомагають відлякувати всіляких шкідників. Ділимося списком рослин, які найкраще вирощувати поряд з картоплею та розповідаємо про їхні переваги.

Які рослини найкраще вирощувати поряд з картоплею:

Салат, шпинат, зелена цибуля та редиска – це овочі з неглибокою кореневою системою, які можуть заповнити простір між рослинами картоплі.

Деякі садівники виявили, що смак бульб картоплі набагато кращий завдяки присутності деяких рослин, таких як мертва кропива, хрін та чорнобривці. Також хрін робить картопля більш стійкою до шкідників та хвороб.

Квасоля та інші бобові також є хорошими рослинами-компаньйонами для азотолюбних овочів, таких як картопля. Все тому, що вони підвищують рівень азоту у ґрунті.

Петунії та алісум — це квіти, які залучають корисних комах, щоб відігнати певних шкідників від картоплі.

Деякі трави, такі як пижма та коріандр, активно відлякують комах колорадського жука.

Раніше "Телеграф" розповідав, що картопля, як і будь-яка інша культура, потребує добрив. Однак ряд підживлень може лише нашкодити рослині.