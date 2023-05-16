Можуть завдати шкоди томатам: овочі, які не можна садити разом із помідорами

Таке сусідство тільки нашкодить вашому врожаю

Деякі рослини хоч і красиві та врожайні, але є поганими сусідами, які можуть завдати шкоди томатам. Тому при їх посадці важливо враховувати, що росте поруч.

Посадка "неправильних" овочів поруч із помідорами може призвести до втрати всього врожаю, пише santeplus. Ось чому важливо знати, які овочі не можна садити поряд із томатами.

Овочі, які не можна садити разом із помідорами

Кукурудза

Кукурудзяний черв’як згубний для томату, як і для самої кукурудзи. Цей шкідник повністю знищить урожай і може проникати в плоди помідорів, роблячи м’якуш зовсім неїстівним.

Баклажан

І помідори, і баклажани належать до пасльонових, але їх не можна вирощувати поряд. Обидві рослини схильні до одного і того ж захворювання, фітофторозу, яке може легко передаватися з одного на інший овоч.

Картопля

Картопля також належить до сімейства пасльонових, і також піддається аналогічним захворюванням, які можуть поширюватися через ґрунт. Посадка цих рослин поруч одна з одною може збільшити можливість передачі хвороби.

Волоський горіх

Це дерево є ще одним небажаним сусідом для томатних рослин. Це пов’язано з тим, що дерево волоського горіха виробляє хімічну речовину юглон, яка може бути токсичною при контакті з киснем для багатьох рослин, включаючи помідори.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику. Він відлякує шкідників і гальмує розвиток патогенних грибів і бактерій, і не тільки.