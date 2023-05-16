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Не викидайте лимон: 10 способів використати його на всі випадки життя

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Автор
Лимон можна не лише додавати до напоїв Новина оновлена 16 травня 2023, 12:05
Лимон можна не лише додавати до напоїв. Фото Телеграф

Властивості лимонів дозволяють використовувати їх не лише в кулінарії

Лимон — це не тільки корисний для здоров’я фрукт, а також і для краси. Також його можна використовувати й у в побуті, де він стане одним суцільним лайфхаком для багатьох ситуацій — як до прикладу, прибрати накип у чайнику. У цій статті ми розповімо вам про 10 оригінальних способів використання лимона, які полегшать ваше життя.

Видалення плям

Лимон — це чудовий засіб для видалення плям з одягу, посуду і меблів. Лимонна кислота розчиняє бруд і жир, а також освіжає колір і запах тканини. Для видалення плями достатньо нанести на неї сок лимона або потерти шматочком лимона, а потім пропрати або протерти звичайним способом. Лимон допоможе позбутися плям від чаю, кави, фруктового соку, вина, поту, трави і навіть ржавчини.

Освіження дихання

Лимон — це також ефективний засіб для освіження дихання і попередження неприємного запаху з рота. Щоб освіжити дихання за допомогою лимона, ви можете випити склянку води зі свіжим лимонним соком перед їжею. Це допоможе покращити травлення і запобігти накопиченню бактерій у роті, які викликають неприємний запах. Лимон також має сильний цитрусовий аромат, який стимулює слиновиділення і змиває бактерії з язика і зубів.

Очищення мікрохвильової печі

Лимон може допомогти вам легко і швидко очистити мікрохвильову піч від залишків їжі та запаху. Для цього вам потрібно налити в скляну чашу воду і додати до неї сік одного лимона або кілька шматочків лимона. Потім поставте чашу в мікрохвильовку та увімкніть її на 5-10 хвилин на максимальній потужності. Лимонна пара розм’якшить і розчинить бруд, а також знищить бактерії й нейтралізує запах. Потім вам залишиться тільки протерти стінки й дно мікрохвильовки вологою ганчіркою.

Боротьба з комахами

Лимон — це природний репелент, який відлякує комах, таких як москіти, мухи, мурахи й терміти. Цей фрукт містить ефірні олії, які не подобаються комахам і змушують їх уникати вашого дому. Для цього вам потрібно розрізати лимон навпіл і натерти ним дверні косяки, віконні рами, плитку та інші поверхні, по яких можуть ходити комахи. Також ви можете поставити на підвіконня або на столик біля ліжка склянку з водою і шматочками лимона, яка буде випромінювати лимонний аромат.

Зняття стресу

Лимон — це не тільки смачний і корисний фрукт, але й чудовий антистрес. Лимонний запах стимулює нервову систему і покращує настрій, а також зменшує тривогу і депресію. Лимон також сприяє релаксації м’язів і заспокоєнню головного болю. Для цього вам потрібно додавати сік лимона до чаю або води, яку п’єте протягом дня, а також вдихати лимонний аромат з аромалампи або зі шматочка лимона.

Поливання квітів

Лимон може допомогти вам покращити стан своїх квіткових рослин і зробити їх більш здоровими і красивими. Лимонна кислота регулює рН грунту і сприяє кращому засвоєнню поживних речовин рослинами.

Освітлення волосся

Лимон може допомогти вам освітлити своє волосся без хімічних фарб і зберегти його здоровим і блискучим. Лимонна кислота розкладає пігмент меланін, який відповідає за колір волосся, і робить його світлішим під дією сонячного світла. Для цього вам потрібно змішати сік одного лимона з чашкою води і розпорошити цю суміш по всьому волоссю або тільки по окремих прядках. Потім вийдіть на сонце на 30-60 хвилин і помийте голову шампунем. Повторюйте цю процедуру раз на тиждень, поки не отримаєте бажаний відтінок.

Виготовлення лимонаду

Лимон — це незамінний інгредієнт для приготування лимонаду — освіжаючого напою, який пасує до будь-якої пори року і будь-якої ситуації. Для приготування лимонаду вам потрібно вичавити сік з 4-5 лимонів і розбавити його 2 літрами холодної води. Додайте до суміші цукор або мед за смаком і декілька листочків м’яти або базиліку для аромату. Перемішайте все добре і насолоджуйтеся своїм домашнім лимонадом.

Зняття мозолів

Лимон може допомогти вам позбутися мозолів на ногах або руках, які заважають вам ходити або працювати. Лимонна кислота розм’якшує шкіру і сприяє її оновленню, а також заспокоює запалення і біль. Для цього вам потрібно нанести на мозоль шматочок лимона або ватний тампон, змочений у лимонному соку, і зафіксувати його пластиром або бинтом. Залиште цей компрес на нічь або на кілька годин, а потім зніміть його і протріть місце вологою серветкою.

Полірування металу

Лимон може допомогти вам очистити і полірувати металеві предмети, такі як прикраси, столове срібло, монети і навіть батарейки. Лимонна кислота розчиняє окиси і забруднення, які псують вигляд металу, і надає йому блиск і гладкість. Для цього вам потрібно потерти металевий предмет шматочком лимона або занурити його у лимонний сік на кілька хвилин. Потім протріть його сухою ганчіркою або паперовим рушником. Лимон також може допомогти вам відновити роботу батарейки, якщо ви занурите її контакти у лимонний сік на декілька секунд.

Це тільки деякі з багатьох способів використання лимона, які ви можете спробувати самостійно. Лимон — це недорогий і доступний продукт, який завжди варто мати під рукою.

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