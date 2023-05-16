Попелиця боятиметься вашої ділянки: які два засоби змішати для саморобного розчину проти шкідника

Для приготування ефективного засобу не потрібні жодні хімікати

Один із найпроблемніших шкідників на дачній ділянці – попелиця. Ця ненажерлива комаха може звести до нуля всі старання і працю городників. Деякі борються з попелицею за допомогою саморобних розчинів, які є безпечними для рослин, на відміну від магазинних хімікатів.

Щоб подолати попелицю на городі та в саду, обприскуйте рослини певною сумішшю. Розчин проти шкідника легко приготувати своїми руками, пише "Вона".

Попелиця з’їдає рослини на вашій ділянці, особливо під загрозою молоді пагони, саджанці, бутони квітів. Цей паразит буквально висмоктує з культур усі соки, через що ті в’януть і зрештою гинуть. Обробка хімікатами не завжди допомагає, та й може негативно вплинути на смак плодів.

Щоб позбутися попелиці, приготуйте розчин із двох компонентів – господарського мила та олії. Це доступні інгредієнти, які приємно вразять результатом. Мильний розчин іноді використовують окремо. Коли мило потрапляє на комах, то на їх тілах утворюється плівка, у результаті шкідники неспроможні дихати і гинуть.

Найзручніше використовувати господарське мило в бруску. Одного буде достатньо. Щоб прискорити приготування розчину, натріть мило на тертці. Потім цю масу всипте у відро води, мило має повністю розчинитись. До речі, зелене та дьогтьове мило теж підійде для боротьби з попелицею.

Однак найбільш ефективна комбінація проти цього шкідника – мило з олією. Просто додайте до мильного розчину одну склянку рідини, переміщайте. Отриманим розчином обприскуйте рослини в саду або на городі.

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