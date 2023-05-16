Чим обприскувати полуницю, щоб вона не гнила: допоможуть два аптечні засоби

Щоб полуниця росла здоровою, важливо захистити її від сірої гнилі

Смачна та солодка полуниця – гордість будь-якого дачника. Однак ви можете залишитися без врожаю, якщо плоди постраждають від сірої гнилі. На щастя, з цією поширеною проблемою легко впоратися за допомогою саморобних засобів.

Обприскування полуниці особливими розчинами запобігатимуть появі сірої гнилі – грибкове захворювання, яке знищує ягоди. Ключові інгредієнти знайдуться в домашній аптечці, пише "Вона".

Спосіб перший – йод. Ця речовина ефективно бореться з грибком на полуниці. Для виготовлення розчину 15 крапель рідини розбавте в 10 л води. Плюс цього методу в тому, що його можна застосовувати на будь-якому етапі розвитку рослини.

Спосіб другий – марганцівка. Суміш однієї чайної ложки кристалів із 10 л води швидко прибере сіру гниль із ягід. Головне, дотримуйтесь пропорцій, щоб не пошкодити і самі кущі полуниці. Також важливо ретельно розчинити речовину у воді. Крім того, обприскування слід проводити до етапу цвітіння або після хвилі плодоношення. За бажанням додають у розчин 5 крапель борної кислоти, це посилить ефект.

Раніше "Телеграф" ділився порадами досвідчених дачників, які збільшать плодоношення полуниці у кілька разів. Необхідні маніпуляції потрібно встигнути провести у травні.