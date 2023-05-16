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Чим поливати помідори, щоб росли міцними та не хворіли: допоможе одне натуральне добриво

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Помідори – обов’язкова культура на городі Новина оновлена 16 травня 2023, 20:15
Помідори – обов’язкова культура на городі. Фото pexels.com

Ви отримаєте розкішний урожай томатів, якщо правильно підгодовуватимете рослини

Без томатів не обійдеться жоден город. Щоб розсада розвивалася, росла міцною та здоровою, важливо вносити добрива. До того ж можна обійтися без хімікатів або аптечних засобів, а приготувати повністю натуральний розчин своїми руками.

Досвідчені дачники підгодовують помідори на городі спеціальним розчином з доступних інгредієнтів. Про це пише ukr.media.

Як приготувати добрива для томатів? Вам знадобляться цукор, сухі дріжджі, сухарі, картопляне лушпиння і вода. Спочатку всипте в трилітрову банку дві столові ложки цукру, додайте пакетик сухих дріжджів, залийте водою і залиште на якийсь час, щоб зверху утворилася рясна піна.

Після цього у відро об’ємом 10 л всипте півкіло сухарів і 1 кг картопляного лушпиння (вона має бути сухим). Половину залийте водою. Тепер можна додавати цукрово-дріжджову суміш із банки. Закрийте кришкою, залиште на тиждень.

Як удобрювати помідори саморобним розчином? Концентрат розведіть із водою у співвідношенні 1:10. Просто поливайте цим розчином-підживленням кущі томатів на городі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі не вживаються за сусідством із помідорними грядками на ділянці. А ще ми писали про нюанси посадки помідорів на городі: важливо правильно розрахувати відстань між саджанцями.

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#Помідори #Томати