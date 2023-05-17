Посадіть цю рослину на городі, і кроти забудуть дорогу: потужний природний репелент

Всього однією рослиною ви можете відлякати шкідників у найкоротші терміни.

Кроти — одні з гризунів, які можуть оселитися у вашому саду і завдати шкоди врожаю. Кожен городник знає, що їх буває важко позбутися. Однак лише одна потужна репелентна рослина допоможе вам швидко їх відігнати.

Кроти харчуються вашими культурами, включаючи фрукти та овочі. Вони також можуть спустошувати клумби та газони. На щастя, позбутися їх можна без використання хімікатів чи пасток, пише santeplus.

Як відігнати кротів із городу

Щоб позбавитися кротів назавжди, рекомендується вирощувати цибулю на своєму городі. Запах цих дворічних трав’янистих рослин ненавидять ці гризуни, які можуть атакувати ваш город та ваші посіви. Для цього потрібно буде посіяти його навколо своїх плантацій, щоб захистити їх від нападів.

Також, крім цибулі, ви можете посадити на своїй ділянці гарну рослину – нарциси. Квітка своїм ароматом відлякує кротів від зелених насаджень. Ви можете посадити їх усюди, щоб гризуни не копали тунелі.

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