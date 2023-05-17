Поганий тон: українцям розповіли, як не варто носити вишиванку

Дизайнер назвала кілька нюансів носіння українських вишиванок

В останні роки і особливо після повномасштабного вторгнення росії в Україну стає все більш популярним український національний одяг, зокрема вишиванка. Однак не всі розуміють, що це не просто патріотичний предмет гардеробу, але потрібно також вміти його правильно комбінувати.

Як це краще робити, напередодні Дня вишиванки розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" відома дизайнер вишиванок Юлія Магдич.

По-перше, пояснює експерт, українці відійшли від моди на обтислі джинси, і тому не варто комбінувати з ними вишиванку, — такі образи вже просто не актуальні і можуть навіть розцінюватися як "поганий тон". Крім того, слід звернути увагу на довжину самої вишиванки: довжина до колін не актуальна, краще вибирати вище колін або нижче.

Також Магдич рекомендує не боятися експериментувати з деталями: "Не нехтуйте соковитими аксесуарами. Навіть якщо прямуєте на роботу, не обмежуйтесь чорним взуттям і чорною сумкою".

Більше по темі читайте в інтерв’ю з дизайнером на "Телеграфі": Танки та ДНК нації в квітах. Юлія Магдич розповіла про вишиванки часів війни.

Як відомо, щороку в третій четвер травня відзначається Всесвітній день вишиванки — свято, яке покликане зберегти традиції створення та носіння етнічного українського одягу. У 2023 році цей день випав на 18 травня. Хоча День вишиванки відзначається лише трохи більше десятка років, з кожним роком розмах стає дедалі більшим.