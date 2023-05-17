Відлякає попелицю і прискорить зростання квітів: який несподіваний продукт використовувати як підживлення для саду

Не поспішайте витрачати гроші на хімікати, адже є більш ефективні натуральні варіанти підгодівлі для ваших рослин

Добрива – звичний інструмент для догляду за рослинами на дачній ділянці. Це не означає, що потрібно використовувати хімікати. Натуральні альтернативи впораються із завданням на 100% і не завдадуть шкоди рослинності.

Ефективний продукт для підживлення квітів у саду – шкірка цитрусів. До того ж, таке добриво налякає шкідників типу попелиці, пише Express.

Шкірка цитрусових багата азотом, сіркою, магнієм та кальцієм. Ці елементи сприяють швидшому зростанню садових культур. Тож не поспішайте викидати залишки після того, як з’їли апельсин, лимон або лайм. Всі ці продукти стануть чудовим добривом для вашого саду, до того ж, забезпечать приємний аромат.

Бонус у тому, що апельсинова шкірка діє як природний репелент для відлякування шкідників, у тому числі попелиці. Шкірка цитрусових також може допомогти покращити якість ґрунту, завдяки цьому рослини будуть сильними та здоровими.

Як удобрювати сад шкіркою цитрусових? Ви можете подрібнити шкірку або нарізати на дрібніші шматочки, а потім розкласти на землі навколо рослин. Після цього полийте культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені дачники готують різні добрива своїми руками. Одна з дієвих підгодівель включає, грубо кажучи, бур’яни. Йдеться про кульбаби, які легко знайти на будь-якій ділянці.