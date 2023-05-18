Троянди стануть набагато красивішими: які рослини посадити поряд

Одні з найкращих сусідів для троянди — ароматні трави

Пишне цвітіння троянд та відсутність захворювань залежить не тільки від погодних умов, догляду та якісних добрив. Яскраві та пишні бутони можна виростити, якщо посадити поряд з трояндою правильних сусідів, які не пригнічуватимуть її.

Поганими сусідами для троянди будуть гортензія та рододендрон. Для цих рослин потрібна кислий, а не нейтральний ґрунт. Тюльпани та жоржини теж не варто садити поряд з королевою саду. Їхні бульби потрібно щорічно викопувати й в процесі можна пошкодити коріння троянди. До того ж жоржини цвітуть одночасно з трояндами та також схильні до борошнистої роси.

Не слід садити поруч із трояндами папороті, брунери, медуниці, хости. Також постаратися не садити рослини, здатні швидко розростатися, захоплюючи всю територію.

Разом із трояндами у квітнику можуть успішно зростати клематиси, лілійники, півонії, іриси, садова герань, астильба, дельфініум.

Ароматні трави – одні з найкращих сусідів для кущів троянд. Вони відлякуватимуть шкідників та доповнюватимуть квіткову композицію. Тому поряд з трояндами можна посадити м’яту, деревій, чебрець, лаванду.

При виборі відповідних компаньйонів для троянд, не забувайте про те, що особливий ефект буде, якщо поряд посадити рослини з контрастними за кольором та формою квітами.

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