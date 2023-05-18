Не поспішайте викидати два ці продукти: несподіване добриво прискорить зростання рослин

Досвідчені дачники обходяться натуральними підживленнями, які можна приготувати з підручних інгредієнтів

Без добрив рослини в саду можуть не отримувати необхідні мікроелементи для росту, зміцнення, цвітіння та розвитку. Тому важливо вносити підживлення, тим більше можна обійтися без хімікатів з магазину. Є багато натуральних альтернатив, які, до всього, зменшать ваші харчові відходи.

Не поспішайте викидати залишки чаю чи кавову гущу. Ці несподівані продукти можуть бути дієвим підживленням для рослин на дачній ділянці, пише видання Express.

Так, досвідчені городники закликають не викидати листя зеленого чаю після використання, вони, як виявилося, можуть бути корисними для рослин. Чайне листя багате на залізо, що відмінно підходить для рослин, яким потрібно багато заліза для процвітання.

Для тих, хто віддає перевагу каві замість чаю, також є хороша новина. Суха кавова гуща – ідеальне рішення для удобрення ґрунту та забезпечення рослин антиоксидантами. Цей продукт багатий на калій, фосфор і азот.

Як удобрювати рослини та квіти за допомогою чаю та кави? Просто розкладіть у саду листя зеленого чаю або суху кавову гущу. Важливий нюанс: земля має бути сухою, інакше волога загрожує зростанням грибка, який зашкодить рослинності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що корисними ласощами для квітів стане ще одне натуральне підживлення. Особливо подобається доступне добриво трояндам.