Три рослини, які руйнують ділянку: цих бур’янів потрібно терміново позбутися

Деякі рослини "душать" всю рослинність у саду

Боротьба з бур’янами – важливе завдання будь-якого дачника. Особливо складно впоратися в саду з інвазивними рослинами. Вони здатні руйнувати все довкола і витісняють будь-яку рослинність.

Досвідчені садівники не рекомендують висаджувати три рослини на ділянці, а також швидко позбавлятися їх, як тільки виявите. Про це розповідає видання Express.

Березка (повійка)

Швидкоросла рослина з білими квітками, яка може бути привабливою, але проблемною в саду. Глибока та велика коренева система може швидко "захопити і задушити інші рослини" на своєму шляху, завдаючи шкоди всьому, де виросте. Викоренити цей бур’ян не просто, тому потрібно висмикувати берізку з корінням, як тільки помітили на ділянці. У жодному разі не дайте "свободу" її насінню. Покриття ураженої ділянки мульчею або ландшафтною тканиною допоможе видалити коріння берізки, що залишилося.

Плющ

Руйнівник чагарників, дерев і навіть будівель та стін. Плющ здатний укоренитися будь-де і його важко повністю видалити. Крім того, ця рослина може проникнути у будь-які тріщини на стінах будівель. Якщо плющ почав доставляти незручність, зріжте його вщент і видаліть все коріння. Якщо рослині багато років, доведеться використовувати гербіциди.

Борщівник гігантський

Інвазивна та потенційно шкідлива рослина. Сік борщівника містить хімічні речовини, які можуть викликати сильне подразнення шкіри й утворення пухирів. Позбавляйтеся цього бур’яну на ділянці з обережністю, не забудьте одягнути рукавички і закритий одяг. Пам’ятайте, що на сонці роздратування від соку борщівника посилюються.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися бур’янів та плюща на дачній ділянці без зайвих хімікатів. Ви можете приготувати ефективний спрей своїми руками.