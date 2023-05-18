Пожалійте кущик: чому не можна зривати гілочки бузку

Не дайте красивій рослині, що приємно пахне, загинути

Якщо у вас виникає сильне бажання обірвати кущ бузку і принести кілька гілочок додому (і приготувати з бузку чай), то краще утриматися від цього пориву.

Думка про те, що бузок краще розвиватиметься і цвістиме, якщо обірвати його гілки, є помилковою, пише bb.lv. Насправді така регулярна дія призведе до погіршення здоров’я рослини, а зрештою до її загибелі. Крім того, ви позбавляєте оточуючих можливості насолодитися прекрасним видом та ароматом цієї квітки.

Чому не можна зривати бузок

При обриві гілки бузку на кущі утворюється рана, яка може стати джерелом інфекції. В результаті рослина починає в’янути і можуть виникнути непоправні ушкодження.

Якщо не можна обійтись без букета бузку, намагайтеся зробити це, мінімізуючи шкоду для рослини. Вибирайте кущ, на якому є багато квіток, і відрізайте їх із тих гілок, які можна вважати зайвими. Не ламайте гілки, а використовуйте секатор.

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