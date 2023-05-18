Крутіше і дешевше магазинного: як приготувати пральний порошок з недорогих інгредієнтів

Приготуйте суперефективний засіб за копійки

Кожен мріє про те, щоб після прання отримувати абсолютно чисту білизну та одяг, де вже не буде плям та бруду. Однак часто навіть при використанні дорогих пральних засобів, таких як порошки, гелі та капсули, не завжди можна досягти ідеальних результатів, і наші речі після прання залишаються із забрудненнями.

Перед тим як купувати ще один дорогий пральний порошок, рекомендуємо спробувати приготувати власну домашню версію. Ефект від нього буде зовсім не гірший за ті готові засоби, які продаються в магазинах. Про це пише cpykami.

Як приготувати пральний порошок

Для приготування ефективного прального порошку необхідно з’єднати 7 столових ложок кальцинованої соди, 7 столових ложок натертого на великій тертці господарського мила та 2 столові ложки оцту. Щоб надати білизні приємного аромату після прання, можна додати в домашній порошок 3-4 краплі ефірної олії. Економний саморобний засіб для прання чудово виконує свою функцію.

Раніше "Телеграф" писав, для чого засипати пральний порошок у пилосос. Хитрість, яка заощадить гроші та час.