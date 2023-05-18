Як мити голову так, що волосся було блискучим і здоровим: 9 важливих правил

Виявляється, багато людей не миють голову правильно

Миття голови — це не просто ритуал гігієни. Якщо ви робите це неправильно, то можете спровокувати появу лупи, сухості, ламкості та інших проблем. Тому дотримуйтесь цих простих порад, щоб мити голову правильно та отримати чисте та сяюче волосся.

Оберіть шампунь, який підходить до вашого типу волосся та шкіри голови. Не користуйтесь засобами, які містять силікони, сульфати, парабени та інші шкідливі речовини. Вони можуть пошкодити волосся та спричинити алергію або подразнення. Звертайте увагу на склад шампуню та читайте відгуки інших користувачів. Не мийте голову кожен день. Це може призвести до пересихання шкіри голови та зменшення природного захисного шару. Краще мити голову два-три рази на тиждень або коли волосся стає брудним. Якщо вам потрібно освіжити волосся між миттями, використовуйте сухий шампунь або розпороште на корені волосся трохи крохмалю або какао. Не застосовуйте шампунь безпосередньо на волосся. Спочатку розведіть його з трохи води у долонях або у невеликому контейнері. Так ви зекономите шампунь та розподілите його рівномірно по всьому волоссю. Крім того, не наносьте шампунь на кінчики волосся, а лише на корені та шкіру голови. Кінчики достатньо помити піною, яка стече з верхньої частини голови. Масажуйте шкіру голови пальцями під час миття. Це покращить кровообіг та стимулюватиме ріст волосся. Не користуйтесь нігтями або щіткою для масажу, оскільки це може пошкодити шкіру голови та спричинити подразнення або пошкодження волосинок. Робіть легкі кругові рухи по всьому периметру голови протягом двох-трьох хвилин. Змивайте шампунь теплою або прохолодною водою. Гаряча вода може посилити виділення себуму (жирної речовини) на шкірі голови та зробити волосся жирним і безжиттєвим. Крім того, гаряча вода може пошкодити кутикулу (зовнішній захисний шар) волосся та зменшити його блиск. Промивайте волосся доти, доки з нього не перестане струмочком текти піна. Використовуйте кондиціонер після миття голови. Кондиціонер допоможе зволожити, розплутати та захистити ваше волосся. Обирайте кондиціонер за таким же принципом, як і шампунь — підходящий до вашого типу волосся та без шкідливих інгредієнтів. Наносьте кондиціонер на середину і краї волосся, уникаючи кореней і шкіри голови. Залиште кондиціонер на волоссі на кілька хвилин, а потім змийте його теплою або прохолодною водою. Не розчісуйте вологе волосся. Вологе волосся дуже легко пошкодити, оскільки воно стає слабким та розтягнутим. Якщо ви розчісуєте вологе волосся, ви можете пошкодити кутикулу та спричинити появу роздвоєних кінчиків або ламкості. Краще дочекайтеся, поки волосся трохи підсохне, а потім розчешіть його м’якою щіткою або гребенем з широкими зубцями. Не використовуйте фен для сушіння волосся. Фен також може пошкодити ваше волосся, оскільки висока температура повітря може висушити та пошкодити кутикулу. Краще дайте вашому волоссю природно висохнути на повітрі. Якщо вам потрібно швидко висушити волосся, обережно протріть його м’якою рушником або футболкою з бавовни. Не трусіть або не тертіть волосся сильно, оскільки це може спричинити пошкодження або заплутання. Застосовуйте маски та олії для догляду за волоссям. Маски та олії допоможуть зволожити, живити та захистити ваше волосся. Вони також можуть покращити структуру, блиск та м’якість вашого волосся. Ви можете купити готові маски та олії у магазині або зробити їх самостійно з натуральних інгредієнтів, таких як мед, яйця, молоко, йогурт, оливкова олія, кокосова олія тощо. Наносьте маску або олію на чисте або сухе волосся на 15-30 хвилин, а потім змийте їх шампунем.

Окрім миття варто робити стрижку регулярно. Стрижка не тільки допоможе позбутися роздвоєних кінчиків та покращити форму вашої зачіски, але й стимулюватиме ріст нового здорового волосся. Рекомендується робити стрижку кожні 6-8 тижнів або частіше, якщо у вас коротке або фарбоване волосся.

Нагадаємо, що існують помилкові правила для миття голови, які багато людей вважають корисними. Уникаючи їх, можна ще більше покращити стан волосся. Тим часом у наших предків існував цікавий забобон. Вони не мили голову у понеділок.