Змусити орхідею знову цвісти може часник: ефективний рецепт, як оживити рослину

Часник містить багато корисних поживних речовин для рослин.

Орхідеї — це одні з найпопулярніших кімнатних рослин, які можна зустріти у багатьох квартирах. Їхні витончені квіти можуть прикрасити будь-яке місце. Однак вони можуть бути вразливими за певних умов або для певних шкідників. На щастя, за допомогою правильних методів та засобів їм можна допомогти.

Декілька факторів можуть викликати в’янення ваших кімнатних рослин. До найбільш поширених відносяться неправильний полив, а також паразити, пише santeplus. Якщо ви шукаєте природний та ефективний спосіб змусити ваші зів’ялі орхідеї знову зацвісти, рішення знаходиться на вашій кухні – і це часник.

Як оживити відцвілу орхідею часником

Часник багатий на необхідні вітаміни і мінерали, такі як вітамін С, вітамін В6, кальцій, калій, натрій і магній. Все, що потрібно для стимуляції цвітіння рослин та посилення їх загального зростання. Крім того, його окислювальні та антибактеріальні властивості роблять його відмінним засобом для відлякування комах та стимулювання зростання мікроорганізмів.

Як використовувати часниковий порошок, щоб оживити відцвілу орхідею

Закип’ятіть склянку води, дайте їй охолонути, потім додайте чайну ложку часникового порошку. Через кілька хвилин профільтруйте суміш і додайте ще близько літра води. Поливайте орхідею цим розчином двічі на тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини варто висадити у будинку. Невибагливі у догляді квіти чудово запобігають накопиченню пилу.