Кроти втечуть з вашої ділянки: 5 гуманних способів позбутися шкідника

Кроти можуть завдати серйозної шкоди на ділянці

Деяким людям кроти можуть здатися симпатичними, але насправді ці тварини додають чимало проблем дачникам. Маленькі ссавці будують складні мережі тунелів і насипів у землі й швидко пошкоджують та вбивають рослини та дерева.

Якщо ви помітили, що на ділянці раптово в’яне або сохне трава і з’явилися земляні насипи у вигляді вулканів, то завелися кроти.

Насправді кротів не цікавлять посаджені дачниками овочі та фрукти. Вони харчуються комахами. Але під час будівництва тунелів кроти можуть повністю знищити врожай.

Крім того, в шерсті кротів нерідко живуть кліщі та блохи. Також тварини можуть бути переносниками сказу.

"Телеграф" розповість про п’ять гуманних методів позбутися кротів на ділянці.

1. Ліквідуйте джерела їжі для кротів

Кроти в основному харчуються личинками та комахами. Якщо ви видалите їх зі свого саду, кроти, швидше за все, перемістяться в інше місце у пошуках їжі.

2. Зробіть репелент

У глибоку ємність налийте 1/4 склянки касторової олії, шість столових ложок води та дві столові ложки рідкого миючого засобу. Розмішайте розчин до консистенції збитих вершків.

Додайте дві столові ложки репеленту в садову лійку, а потім налийте води. Розподіліть рідину по пошкоджених ділянках на газоні або грядках. Це змусить кротів втекти та знайти нове місце проживання.

Але пам’ятайте, що цей засіб може згубно вплинути на рослини.

3. Використовуйте рослини як бар’єр

Кроти не люблять нарциси, чорнобривці та інші рослини з сильним запахом. Висаджуйте їх за периметром саду, щоб сформувати природний бар’єр.

4. Вирийте "траншею"

Щоб сформувати штучний кордон навколо грядок та саду, викопайте траншею глибиною приблизно 60 сантиметрів та шириною 15 сантиметрів навколо простору, який ви хочете захистити.

Заповніть траншею камінням або вистеліть її дротяною сіткою.

5. Створіть недружню атмосферу

Придбайте ультразвуковий відлякувач. Цей пристрій посилає в землю низькочастотні ультразвукові хвилі, що змушують кротів піти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися попелиці на ділянці за допомогою натуральних засобів.