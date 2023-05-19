Як пережити день після безсонної ночі без кави та енергетиків: користні поради

Іноді стаються випадки, коли нам не вдалося виспатися, а працювати треба — втому можна зняти кількома засобами

У зв’язку з нічними повітряними тривогами багато українців втратили можливість добре виспатися. Низька продуктивність і постійна втома дошкуляють нам увесь наступний день. Однак цей стан можна полегшити низкою способів — вони набагато краще, ніж стимулятори. Ось деякі поради, які допоможуть вам пережити день без кави і енергетиків.

Випийте склянку води. Вода допомагає збалансувати рівень глюкози в крові і поповнити втрачену рідину під час сну. Вода також стимулює мозок і поліпшує настрій. Зробіть зарядку. Фізична активність прискорює кровообіг і доставляє кисень до всіх органів і тканин. Зарядка також виробляє ендорфіни — гормони щастя, які покращують настрій і зменшують стрес. Споживайте багато білка. Білок — це будівельний матеріал для м’язів, кісток, шкіри і волосся. Білок також допомагає тримати рівень цукру в крові стабільним і запобігає коливанням настрою і енергії. Добрими джерелами білка є яйця, молочні продукти, м’ясо, риба, горіхи і насіння. Уникайте цукру і простих вуглеводів. Цукор і прості вуглеводи (борошняні вироби, картопля, банани) швидко поглинаються організмом і дають короткочасний прилив енергії. Але так само швидко цей прилив закінчується і виникає почуття втоми і голоду. Краще обирати складні вуглеводи — овочі, м’ясо, боби. Дихайте свіжим повітрям. Воно насичує кров киснем і покращує роботу мозку. Вдихайте глибоко і ритмічно, щоб заспокоїти нервову систему і зняти напругу. Якщо можливо, вийдіть на вулицю або відкрийте вікно. Послухайте улюблену музику. Музика має сильний вплив на наше самопочуття і настрій. Вибирайте музику, яка вас надихає, підіймає дух і додає енергії. Можете навіть потанцювати або підспівувати. Посміхніться. Посмішка — це простий і ефективний спосіб покращити свою бадьорість і настрій. Посмішка виробляє серотонін — гормон щастя, який знижує стрес і біль. Посміхніться собі в дзеркало, своїм колегам, друзям або незнайомцям. Зробіть перерву. Не намагайтеся робити все одразу і без відпочинку. Це тільки поглиблює втому і знижує продуктивність. Робіть перерви кожні 45-60 хвилин і робіть щось, що вам подобається: читайте книгу, грайте в ігри, дивіться відео або просто розслабтеся. Плануйте свої справи. Безсонна ніч може зробити вас менш організованим і ефективним. Щоб не загубитися у своїх завданнях і не пропустити жодного терміну, складайте список своїх справ на день і розподіляйте їх за пріоритетами. Робіть спочатку найважливіші та найскладніші завдання, коли у вас ще є енергія, а потім переходьте до менш важливих та легших. Лягайте спати рано. Найкращий спосіб поповнити свою енергію після безсонної ночі — це отримати достатньо сну наступної ночі. Не затягуйте з ляганням спати і не дивіться телевізор або смартфон перед сном. Створюйте комфортне середовище для сну: затемнюйте кімнату, провітрюйте її, регулюйте температуру і шум. Дотримуйтеся режиму сну: лягайте спати і прокидайтеся приблизно в один і той же час.

А от до допомоги кави та енергетиків звертатися не варто. Через кілька десятків хвилин, коли мине дія напою, ваш організм відчує, що втратив ще більше ресурсу, настрій погіршиться й стане ще важче. А якщо ваш режим сну давно порушений, дізнавайтеся, як відновити нормальний сон за допомогою правил, що дозволяють подолати безсоння. Якщо ж не хоче спати ваша дитина — не біда. Просто потрібно знати, як правильно вкладати малечу та привчати її режиму.