Рус

Що посадити біля огірків, щоб зібрати величезний урожай цього літа

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Несподіваний секрет рясного врожаю огірків
Несподіваний секрет рясного врожаю огірків. Фото pixabay.com

Ця зелень чудово стимулює зростання плодів

Огірки – одна з найвідоміших та найпопулярніших овочів у нашій країні. Вони знайомі кожному українцю з дитинства, але їх посадка та вирощування має свої особливості.

Щоб зібрати рясний урожай огірків, потрібно враховувати багато нюансів. Наприклад, правильне сусідство з іншими рослинами та правила посадки огірків у відкритий ґрунт, пише skuke.

Що посадити біля огірків

Кріп є відмінним сусідом для огірків. Своїм ароматом зелень відлякує шкідників і водночас не відбирає в огірків необхідні поживні речовини. Це дозволяє овочам розвиватися без перешкод, що підвищує можливість отримання рясного врожаю і збору великої кількості овочів.

Як садити огірки у відкритий ґрунт

  1. Пересадка розсади повинна здійснюватися з середини травня до початку червня.
  2. Правильне добриво. Варто пам’ятати, що рослина потребує калію.
  3. Полив. Здійснювати процедуру потрібно 2-3 рази на тиждень.

Нагадаємо, що огірок — один із найулюбленіших овочів українців, і у багатьох на городі цей овоч точно присутній. Ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.

Теги:
#Кріп #Огірки #Город