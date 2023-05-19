Що посадити біля огірків, щоб зібрати величезний урожай цього літа

Ця зелень чудово стимулює зростання плодів

Огірки – одна з найвідоміших та найпопулярніших овочів у нашій країні. Вони знайомі кожному українцю з дитинства, але їх посадка та вирощування має свої особливості.

Щоб зібрати рясний урожай огірків, потрібно враховувати багато нюансів. Наприклад, правильне сусідство з іншими рослинами та правила посадки огірків у відкритий ґрунт, пише skuke.

Що посадити біля огірків

Кріп є відмінним сусідом для огірків. Своїм ароматом зелень відлякує шкідників і водночас не відбирає в огірків необхідні поживні речовини. Це дозволяє овочам розвиватися без перешкод, що підвищує можливість отримання рясного врожаю і збору великої кількості овочів.

Як садити огірки у відкритий ґрунт

Пересадка розсади повинна здійснюватися з середини травня до початку червня. Правильне добриво. Варто пам’ятати, що рослина потребує калію. Полив. Здійснювати процедуру потрібно 2-3 рази на тиждень.

Нагадаємо, що огірок — один із найулюбленіших овочів українців, і у багатьох на городі цей овоч точно присутній. Ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.