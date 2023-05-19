Як правильно варити гречку, рис та інші популярні крупи: секрети приготування

Усі ми варимо крупи, але не завжди пам'ятаємо, як правильно їх готувати

Крупи — це не тільки смачна і корисна їжа, але й невід’ємна частина української кухні. Вони використовуються для приготування першого і другого страв, супів і гарнірів, десертів і напоїв. Але як правильно варити крупи, щоб вони були соковитими, пухкими і не розварювалися? Ось декілька порад для найпопулярніших в Україні круп: гречки, рису, вівсянки і гороху.

Гречка на з найбільш улюблених круп українців. Вона містить багато білка, вітамінів і мінералів, а також має приємний горіховий смак. Для приготування гречки потрібно дотримуватися таких правил:

перед варкою гречку треба промити холодною водою і перебрати, видаляючи сміття;

співвідношення крупи і води має бути 1:2 (одна частина крупи на дві частини води);

воду треба довести до кипіння, посолити за смаком і додати гречку;

зменшити вогонь і варити гречку під кришкою 15-20 хвилин до повного випаровування води;

зняти каструлю з вогню і дати гречці настоятися під кришкою ще 10 хвилин;

перед подачею можна додати масло або сметану.

Рис — це універсальна крупа, яка пасує до м’яса, риби, овочів і фруктів. Вона має багато сортів, які варяться по-різному. Основні типи рису — це довгозернистий, середньозернистий і круглозернистий. Для приготування рису слід дотримуватися таких порад:

перед варкою рис треба промити холодною водою кілька разів до прозорості;

співвідношення крупи і води залежить від сорту рису: для довгозернистого — 1:1,5; для середньозернистого — 1:2; для круглозернистого — 1:2,5;

воду треба довести до кипіння, посолити за смаком і додати рис;

зменшити вогонь і варити рис під кришкою 10-15 хвилин для довгозернистого; 15-20 хвилин для середньозернистого; 20-25 хвилин для круглозернистого;

зняти каструлю з вогню і дати рису настоятися під кришкою ще 10 хвилин;

перед подачею можна перемішати рис виделкою або ложкою.

Вівсянка — це корисна і ситна каша, яка часто подається на сніданок. Вона має багато клейковини, яка полегшує травлення та очищає організм. Для приготування вівсяної каші слід дотримуватися таких кроків:

перед варкою вівсянку треба промити холодною водою і перебрати, видаляючи сміття;

співвідношення крупи і води має бути 1:2 (одна частина крупи на дві частини води);

воду треба довести до кипіння, посолити за смаком і додати вівсянку;

зменшити вогонь і варити вівсянку під кришкою 10-15 хвилин до м’якості;

зняти каструлю з вогню і дати вівсянці настоятися під кришкою ще 10 хвилин;

перед подачею можна додати масло, молоко, сметану, цукор, мед, фрукти або ягоди.

Горох — це крупа, яка містить багато рослинного білка, волокна і вітаміну C. Вона використовується для приготування супів, пюре і гарнірів. Для приготування гороху слід дотримуватися таких рекомендацій:

перед варкою горох треба замочити в холодній воді на 6-8 годин або на ніч;

співвідношення крупи і води має бути 1:3 (одна частина крупи на три частини води);

воду треба довести до кипіння, посолити за смаком і додати горох;

зменшити вогонь і варити горох під кришкою 40-60 хвилин до м’якості;

зняти каструлю з вогню і дати гороху настоятися під кришкою ще 10 хвилин;

перед подачею можна додати масло або сметану.

Як бачите, приготування популярних в Україні круп не є складним і не займає багато часу. Головне — дотримуватися простих правил і обирати якісні продукти. Крупи — це смачна і корисна їжа, яка додасть різноманіття вашому раціону і збагатить ваш організм необхідними речовинами.

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