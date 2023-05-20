Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овнів чекають втрати, а Терезів, — світло в кінці тунелю

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

У четвертий тиждень травня на багатьох чекають зміни та неприємності, проте в інших навпаки випаде чудовий шанс для вкладень та особистісного зростання.

Про це можна судити за картами Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 15 по 21 травня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так вже й важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Телець — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком наступного тижня, — Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Близнюки — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона вказує на те, що найближчого тижня буде сприятливий час для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Рак — Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то незабаром це може хоч трохи, але змінитись.

Лев — Смерть

Не лякайтеся, насправді ця карта пророкує "смерть" чогось старого, якогось пройденого етапу в житті. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитись у емоційному плані. Не намагайтеся утримати старе, без нього Ви відчуєте себе легше та вільніше.

Діва — перевернута Четвірка пентаклів

Карта попереджає, що найближчими днями Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Терези — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Скорпіон — Король кубків

Це гарна карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість та щедрість. Також є шанс, що наступного тижня Ви зустрінете когось особливого.

Стрілець — Маг

Ця карта говорить, що в найближчий тиждень Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати щось нове.

Козоріг — Паж пентаклів

Найближчими днями Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також незабаром може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Водолій — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що незабаром у Вас нарешті можуть вирішитися якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, почнете одужувати.

Риби — перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що успіх може бути не на Вашому боці, якась задумана справа може завершитися не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.