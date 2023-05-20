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Що потрібно зробити, щоб розсада перцю точно прижилася: поради для гарного врожаю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як правильно висаджувати розсаду перцю?
Як правильно висаджувати розсаду перцю?. Фото prostoway

Виростити щедрий урожай перцю дуже просто – головне дотримуйтесь цих правил

Погода потроху налагоджується, і на вулиці стає все тепліше і тепліше, а це значить, настав час висадки розсади помідорів і перцю. Якщо про томати ми вже писали раніше, то тепер поговоримо про правильну посадку перцю.

Як зазначає портал prostoway, щоб перець добре прижився на грядці, потрібно дотримуватись правил посадки. Які саме – розповідаємо далі.

Як правильно висаджувати розсаду перцю

Перше, що потрібно зробити, це вибрати ділянку, де перці зростатимуть. Перед посадкою добре полийте свою розсаду в контейнерах. Використовуйте трохи більше води, ніж зазвичай.

Потім викопайте лунки і залийте їх водою, і зачекайте, щоб вода ввібралася повністю. Посадіть рослину в лунку та присипте землею. По можливості замульчуйте. Через тиждень після посадки не забудьте полити перець.

Бажано висаджувати перець на відстані 40 см один від одного, якщо це низькорослі сорти, якщо ж це великі кущі — то на 50-60 см.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.

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