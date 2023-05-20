Буряк виросте смачним і красивим, якщо посипати на грядку це добриво

Не можна використовувати будь-які добрива

Для буряків є небагато корисних порад, які насправді працюють. Щоб забезпечити їх здорове зростання, не можна застосовувати будь-які добрива.

Необхідно знати про правильне харчування буряків з моменту їх посадки в грядку. Застосування корисних підживлень сприятиме зростанню буряків та покращить якість урожаю, пише ukr.media.

Чим підгодувати буряк: правила удобрення ґрунту

Найкращий час для початку підживлення грунту — осінь. Якщо ґрунт на ділянці кислий при весняній підготовці грядок до посадки, можна використовувати вапно або доломіт. Ці добрива покращують структуру ґрунту та стимулюють зростання рослин.

Перед висівом насіння буряків навесні, корисно внести на грядки деревну золу, яка містить цінні мінерали. Органічні добрива, такі як гумус, перегній або компост, можна використовувати протягом усього сезону, починаючи з осені, щоб забезпечити ґрунт необхідними поживними речовинами.

Раніше "Телеграф" писав, чому буряки корисно висаджувати біля часнику — названо причину корисного сусідства.