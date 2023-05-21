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Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Водоліїв чекає достаток, а Овни можуть втратити роботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 22 по 28 травня 2023 року
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 22 по 28 травня 2023 року. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня

Кінець травня може ознаменуватися у багатьох грошовими труднощами та втратами, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Повішений

Вас незабаром може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Телець — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Близнюки — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Рак — перевернута Зірка

Можливо, Ваше фінансове становище не є безнадійним, але Ви так втомилися, що хочете просто опустити руки. Карта каже, що якщо Ви зможете рухатися та працювати далі, то покращите ситуацію.

Лев — Король мечів

Ця карта обіцяє, що Ви зможете досягти успіхів на своїй ниві, будете успішними у робочих справах, а всі переговори принесуть позитивний результат.

Діва — перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Терези — Сімка кубків

Ця карта називається Владикою примарного успіху, і вона попереджає, що Ви можете загрузнути в ілюзіях і витрачати час і сили на те, що не дасть плодів. Також є можливість, що Ви станете жертвою шахраїв.

Скорпіон — Вісімка кубків

На наступному тижні Вас може чекати застій у справах, необхідність зміни сфери діяльності, прощання з нерентабельними проектами.

Стрілець — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Козоріг — П’ятірка кубків

Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками чи непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадку).

Водолій — Імператриця

Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток, благополуччя та добробут. Якщо у Вас вдома були якісь негаразди чи метушня, на тижні все може врівноважитись. Також можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не лише на необхідні речі, а ще й щось залишатиметься, щоб потішити себе.

Риби — Самітник

Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і пророкує Вам просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів та анулювання ділових домовленостей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.

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