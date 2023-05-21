Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Водоліїв чекає достаток, а Овни можуть втратити роботу
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Розповідаємо, чого чекати всім знакам протягом тижня
Кінець травня може ознаменуватися у багатьох грошовими труднощами та втратами, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.
А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — Повішений
Вас незабаром може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.
Телець — перевернутий Король кубків
У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.
Близнюки — перевернута Сімка пентаклів
У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Рак — перевернута Зірка
Можливо, Ваше фінансове становище не є безнадійним, але Ви так втомилися, що хочете просто опустити руки. Карта каже, що якщо Ви зможете рухатися та працювати далі, то покращите ситуацію.
Лев — Король мечів
Ця карта обіцяє, що Ви зможете досягти успіхів на своїй ниві, будете успішними у робочих справах, а всі переговори принесуть позитивний результат.
Діва — перевернутий Туз пентаклів
Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.
Терези — Сімка кубків
Ця карта називається Владикою примарного успіху, і вона попереджає, що Ви можете загрузнути в ілюзіях і витрачати час і сили на те, що не дасть плодів. Також є можливість, що Ви станете жертвою шахраїв.
Скорпіон — Вісімка кубків
На наступному тижні Вас може чекати застій у справах, необхідність зміни сфери діяльності, прощання з нерентабельними проектами.
Стрілець — Трійка мечів
У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.
Козоріг — П’ятірка кубків
Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками чи непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадку).
Водолій — Імператриця
Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток, благополуччя та добробут. Якщо у Вас вдома були якісь негаразди чи метушня, на тижні все може врівноважитись. Також можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не лише на необхідні речі, а ще й щось залишатиметься, щоб потішити себе.
Риби — Самітник
Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і пророкує Вам просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів та анулювання ділових домовленостей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.