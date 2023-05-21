Світло у кінці тунелю: справи цих знаків Зодіаку незабаром різко покращаться за картами Таро

У них може вийти вирішити старі проблеми і нарешті покращити своє життя

Травень 2023 року багатьом приніс труднощі та неприємності, проте під кінець місяця справи деяких можуть різко піти вгору, — проблеми вирішаться і життя в цілому стане радіснішим.

Це стосується Раків, Терезів, Скорпіонів і Водоліїв, говорить розклад Таро, який "Телеграф" склав на тиждень з 22 по 28 травня.

Ракам випала Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то в останній тиждень травня це може змінитися.

Терезам випав перевернутий Місяць

У цьому положенні карта прогнозує, що незабаром з’явиться проблиск у кінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Скорпіонам випав Король кубків

Ця карта обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість та щедрість. Також є шанс, що наступного тижня Ви зустрінете когось особливого.

Водоліям випала перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що незабаром у Вас нарешті можуть вирішитися якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, почнете одужувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.