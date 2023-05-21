У кого День ангела 22 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 22 травня, у 2023 році відзначається Всесвітній день готів, Міжнародний день біологічної різноманітності, День Шерлока Холмса. Окрім того, носії семи імен цього дня святкують свої іменини.

Чоловічі іменини 22 травня

Василь, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський".

Гаврило (Гавриїл), — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Божий воїн". Також у світі поширена така форма цього імені як "Габріель". 22 травня вшановується немовля Гавриїл Білостоцький, Слуцький.

Дмитро, — це популярне на сьогодні ім’я прийшло з Стародавньої Греції і буквально означає "присвячений богині землі та родючості Деметрі".

Йосип, — це ім’я походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог додав". 22 травня церквою вшановується преподобний Йосип Оптинський.

Миколай, — давньогрецьке ім’я, що означає "переможець народів". 22 травня вшановується чудотворець Микола Мирлікійський і преподобномученик Микола Вунені.

Семен (Симон) — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 22 травня вшановується преподобний Шио (Симеон) Мгвімський.

Жіночі іменини 22 травня

Акіліна (Акуліна), — красиве, хоч і рідкісне на сьогоднішній день ім’я латинського походження, яке перекладається як "орлиця".

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