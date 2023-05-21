Як часто потрібно пересаджувати орхідеї: три правила догляду, щоб квітка пахла і цвіла

Щоб орхідеї радували, важливо правильно поливати їх та своєчасно пересаджувати

Догляд за орхідеями потребує зусиль, адже ці кімнатні рослини досить примхливі. Квіти необхідно пересаджувати щороку, а також важливо знайти ідеальні пропорції для поливу.

Якщо хочете виростити розкішні орхідеї вдома, зверніть увагу на три правила догляду за рослиною. Про це розповідає видання Express.

Часті помилки при вирощуванні орхідей

Недостатнє освітлення

Як і всім рослинам, орхідеям потрібне світло, щоб процвітати та давати квіти протягом усього вегетаційного періоду. Саме через дефіцит світла орхідея може "спати". Ця рослина любить яскраве, але не пряме світло. Тому розмістіть квіти на вікнах, що виходять на схід чи на захід. Занадто багато сонця, особливо напередодні весни, може спалити ніжні квіти.

Неправильний полив

Орхідеї чутливі до кореневої гнилі, поширеної проблеми, через яку коріння чорніє і стає слабким. Коріння, що гниє, більше не зможуть вбирати воду і поживні речовини, що в результаті "вб’є" кімнатну рослину. Зверніть увагу на коріння: м’які та коричневі – перебір з поливом, сухі та зморщені – потрібно більше вологи. Також можете оглянути листя: мляві або жовті часто є ознакою надмірного поливу, а зів’ялі або зморщені говорять про те, що орхідеї потрібно більше води.

Відсутність пересадок

Кімнатні рослини потрібно пересаджувати, коли вони виростуть зі свого горщика, зазвичай це відбувається у віці від 18 місяців до двох років. Рекомендується пересаджувати орхідеї щороку, щоб вони могли продовжувати процвітати. Якщо коріння квітки здається тугим і заплутаним або ви помічаєте білі відростки, що ростуть з контейнера, то настав час "переселення". При пересадці використовуйте стерильні інструменти, щоб не заразити орхідею інфекцією, а також візьміть спеціальний компост для цієї рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оживити орхідею за допомогою незвичайного підживлення. Метод ефективний, доступний і не передбачає використання хімікатів.