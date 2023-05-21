Огірки відразу підуть у зріст: яким саморобним розчином підгодувати рослину

Щоб прискорити зростання огірків, потрібно підтримати культуру корисними мікроелементами

Одна з найбільш невибагливих культур на городі – огірки. Як і інші рослини, овоч потребує добрив. До того ж, необов’язково купувати хімікати, а краще зробити натуральне саморобне підживлення.

Щоб огірки швидко пішли у ріст, досвідчені городники удобрюють їх спеціальним розчином. Рецептом підживлення поділився журнал "Вона".

Огірки краще зростатимуть і забезпечать вам розкішний урожай, якщо підтримати культуру необхідними елементами, серед яких азот, фосфор і калій. Не поспішайте відправляти в магазин, адже один саморобний розчин-підживлення вміщує всі ці елементи.

Чим удобрювати огірки? Для приготування добрива вам потрібні кульбаби, кропива, дріжджі та вода. Приготувати підживлення для огірків дуже просто:

Відокремте квіти та листя від стебел молодих кульбаб і кропиви. Залийте трави цебром води. Залишіть на кілька днів. Вода повинна змінити колір та запах. Додайте до зеленої суміші 1-2 ст. л дріжджів для 10 л води. Залишіть на 1-2 дні, щоб відбувся процес бродіння. Розбавте розчин, який ви отримали, водою (1 частина до 10 частин води).

Поливати огірки саморобним розчином слід кожні два тижні. Це добриво прискорить зростання культури та зміцнить рослини. Ви будете приємно вражені врожаєм.

Раніше "Телеграф" розповідав про рецепт рисового добрива для огірків. А ще ми писали, чим поливати огірки, щоби підвищити врожайність.