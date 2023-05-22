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Таких лише два: яким знакам Зодіаку круто пощастить із грошима на цьому тижні за картами Таро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Леви та Водолії можуть розбагатіти вже цього тижня
Леви та Водолії можуть розбагатіти вже цього тижня. Фото pixabay.com

Успіх супроводжуватиме представників цих знаків

Кінець травня 2023 року обіцяє бути дуже непростим у фінансовому плані і ознаменуватися низкою складнощів, але не для всіх, — два знаки Зодіаку, навпаки, зможуть покращити своє матеріальне становище.

Принаймні саме так говорить фінансовий розклад Таро, який "Телеграф" склав для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 22 по 28 травня 2023 року.

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Ще цей аркан називається "Влада", — він каже, що наступного тижня Ви зможете вирішити всі робочі питання жорстко і талановито, діятимете з холодною головою та гарячим серцем, і не проґавите перспективні та вдалі проекти. Гроші можуть почати просто липнути до Ваших рук.

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Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток та добробут. Якщо у Вас вдома були якісь негаразди або метушня, на тижні все може врівноважитись. Також можливе зростання доходів, при якому грошей вистачатиме не лише на необхідне, а й залишатимуться кошти, щоб потішити себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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