Таких лише два: яким знакам Зодіаку круто пощастить із грошима на цьому тижні за картами Таро

Успіх супроводжуватиме представників цих знаків

Кінець травня 2023 року обіцяє бути дуже непростим у фінансовому плані і ознаменуватися низкою складнощів, але не для всіх, — два знаки Зодіаку, навпаки, зможуть покращити своє матеріальне становище.

Принаймні саме так говорить фінансовий розклад Таро, який "Телеграф" склав для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 22 по 28 травня 2023 року.

Левам випав Король мечів

Ще цей аркан називається "Влада", — він каже, що наступного тижня Ви зможете вирішити всі робочі питання жорстко і талановито, діятимете з холодною головою та гарячим серцем, і не проґавите перспективні та вдалі проекти. Гроші можуть почати просто липнути до Ваших рук.

Водоліям випала Імператриця

Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток та добробут. Якщо у Вас вдома були якісь негаразди або метушня, на тижні все може врівноважитись. Також можливе зростання доходів, при якому грошей вистачатиме не лише на необхідне, а й залишатимуться кошти, щоб потішити себе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.