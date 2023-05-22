День Миколи Чудотворця: не робіть цього 22 травня, якщо не хочете накликати невдачі

На Миколу Весняного не варто згадувати погані події з життя та з’ясовувати стосунки з іншими

Щорічно, 22 травня, християни відзначають свято святого Миколая Чудотворця. Цього дня православні віряни згадують важливу подію 1087 року — перенесення мощів святого Миколая Чудотворця із Мира Лікійських до міста Бар. У народі цю дату називали днем Миколи Весняного.

Святий Миколай вважається покровителем моряків. Козаки віддавали глибоку повагу до нього і обов’язково зверталися до Чудотворця у молитвах перед тим, як вирушити у плавання морем. Також святому моляться за благополуччя, про дарування кохання, про лікування від недуг.

У Миколу Весняного заведено одягати чисті, нові речі. Це також сприятливий день, коли можна планувати весілля. Відповідно до народної традиції, в це весняне свято прийнято вмиватися ранковою росою, щоб зберегти красу і здоров’я протягом багатьох років.

Що не можна робити 22 травня на Миколу Чудотворця

Торкатися гострих та ріжучих предметів — буде сварка.

Відмовлятися у допомозі та милостині — самим можна опинитися на місці нужденних.

Вбивати павуків — може призвести до серйозної хвороби або розладу в сімейному житті.

Сумувати, страждати, згадувати погані події із життя — такий стан може закріпитись надовго.

Сваритися, з’ясовувати стосунки, ревнувати, влаштовувати бійку — така поведінка може привнести в життя учасників скандалу негаразди та проблеми.

Ображати дітей, безпритульних, слабких, тварин — кривдник сам постраждає, а оточуючі можуть відвернутися.

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