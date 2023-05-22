Занапастите весь урожай: як не можна саджати кабачки

Деякі помилки дачника можуть йому коштувати врожаю кабачків

Кабачки досить невибаглива рослина. Але, як і всі інші культури, вимагає правильного місця посадки та догляду.

Досвідчені дачники знають, що кабачки не можна садити там, де раніше росли гарбуз, дині та кавуни. В іншому випадку плодів ви не дочекаєтесь. Причому висаджувати в такий ґрунт кабачки не можна протягом 4 років.

Якщо хочете зібрати багатий урожай кабачків, посадіть їх там, де раніше росла картопля, буряк, морква або цибуля.

Підвищена вологість також може згубно позначитися на кабачках. У сиру та холодну погоду імунітет рослини знижується. Захистити кабачки від вогкості допоможе укриття їх плівкою. А ось щоб рослина нормально перенесла спеку, кабачки обприскують теплою водою та розчином борної кислоти – 2-3 грами на 10 літрів води.

Не саджайте кабачки надто щільно. Інакше вони будуть недостатньо провітрюватися, недоотримувати сонячне світло і загнивати. Якщо ж посадка вийшла занадто густа, видаліть старе листя кабачків.

Для зростання кабачків важливі такі макроелементи, як йод та бор. Тому потрібно обробити рослини розчином із борної кислоти та розчином йодистого калію з розрахунку 2 грами елемента на 10 літрів води. Дачники з досвідом рекомендують змішати ці інгредієнти в одному розчині. Вперше добриво вноситься через 10 днів після сходів, вдруге через тиждень.

А от коли ви зберете врожай, вам напевно стане в пригоді рецепт старовинного закарпатського супу з кабачків.