Урожаю не чекайте: часта помилка дачників при посадці картоплі

Дізнайтеся, чи можна садити картоплю на тій самій ділянці двічі поспіль

При вирощуванні картоплі багато городників припускаються помилки: саджають культуру на тому самому місці другий сезон поспіль. Через це ґрунт "не відпочиває", що негативно позначається на врожаї.

Якщо хочете виростити багато смачної та здорової картоплі, не варто розміщувати ряди з коренеплодами там же, де й минулого року. Про це повідомляє видання Express.

Чи можна садити картоплю на тому самому місці двічі поспіль? Ні, слід уникати посадки картоплі на тому самому місці щороку з одним і тим же грунтом, оскільки це збільшує ймовірність появи шкідників і хвороб.

Одна з найпоширеніших хвороб картоплі – фітофтороз, цей грибок може знищити весь урожай. Так, якщо на листі картоплі з’явилися темні плями, їх потрібно швидко видалити та викинути, щоб зупинити поширення інфекції. Рекомендується чергувати культури, щоб мінімізувати ймовірність захворювання, а ще спробуйте розміщувати рослини далі один від одної.

Фітофтороз любить вологу, тому найкращий час для поливу – рано-вранці. Так зайва вода точно випарується на сонці. Крім того, не забувайте про дренаж ґрунту.

Ще одна причина, через яку картоплю не можна садити на тому самому місці, полягає в тому, що рослина не отримає достатньої кількості поживних речовин. Коли коренеплоди ростуть, то забирають багато корисних мікроелементів із землі. Важливо, щоб ґрунт поповнився цими речовинами, а вже потім можна висаджувати на ньому картопля.

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