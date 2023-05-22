Порада для тих, у кого маленький сад: які рослини посадити на невеликій ділянці

Якщо висадити багато різних видів квітів, сад не здаватиметься цілісним

Якщо у вас є невеликий садок, не варто турбуватися. Важливо лише розумно підійти до вибору рослин, і ваш сад приноситиме радість протягом усього сезону. Також варто знати, які рослини не можна висаджувати у саду.

Для невеликих садів існують рекомендації щодо вибору трав’янистих рослин, пише bb.lv. Якщо ви дотримуватиметеся наступних п’яти порад, то навіть невелика територія перетвориться на комфортне та приємне місце, ідеальне для відпочинку.

Вибирайте рослини, які швидко ростуть

Серед таких рослин можна виділити барвінок малий, котовник жилкуватий, лілійник і гвоздику травянку. Посадивши їх, ви не тільки зможете заощадити на матеріалах для посадки, а й швидко заповнити потрібну територію.

Враховуйте агресивність рослин

Наприклад, колосняк піщаний гарний, але проявляє агресивну поведінку, і його ріст швидко прогресує, пригнічуючи інші види рослин. Якщо вам потрібна саме ця рослина, продумайте систему обмежень, щоб вона не охоплювала всю доступну територію.

Підбирайте рослини, різні за декоративністю

Для досягнення різноманітності та цікавих змін у колірній гамі протягом сезону необхідно використовувати як квітучі декоративні рослини, так і рослини з декоративним листям. До них відносяться сорти хости, гейхери. До квітучих декоративних рослин — кореопсиси, деревій, котовник фассена та інші.

Кореопсис прикрасить ваш маленький садок

Використовуйте цибулинні та первоцвіти

Цибулинні рослини та первоцвіти – це чудове рішення для невеликого саду. Різноманітні сорти тюльпанів, нарцисів, мускарі, галантусів, медуниць та крокусів привнесуть яскравості на ділянку з початку весни, коли на землі ще лежить сніг.

Не перевантажуйте сад

Краще вибирати рослини із загальною видовою характеристикою, але для єдиного стилю такі, які різняться за кольором та розміром. Якщо в саду буде багато різноманітних видів, він не виглядатиме гармонійно та цілісним.

Раніше "Телеграф" писав, чим удобрити садові квіти, якщо вони перестали рости. Дуже ефективне підживлення на основі звичайного столового оцту.