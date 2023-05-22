Посадіть моркву і цибулю поряд, щоб вирішити дві головні проблеми

Дуже хитрий спосіб, який варто знати городникам-початківцям

Морква і цибуля мають унікальні властивості, які допомагають їм рости здоровими. Раніше ми розповідали, чому корисно садити моркву біля часнику, а тепер поговоримо про корисне сусідство овоча із цибулею.

Це хитрий спосіб у городництві, який здатний вирішити одразу дві проблеми. Про це пише radiotrek.

Користь цибулі для моркви

Сірчана кислота, яка є в цибулі, здатна відлякувати різних шкідників, включаючи листівок, мурах і жуків. Крім того, цибуля здатна захистити моркву від кореневої гнилі, викликаної грибками, а також запобігти появі капустянок, попелиці та морквяної мухи.

Користь моркви для цибулі

Якщо морква і цибуля висаджені поряд, то морква запобігатиме випаданню пір’я цибулі. Крім того, морква захистить цибулю від мухи і продовжуватиме благополучно рости після збирання цибулин.

Зазначимо, що цибуля — невід’ємна частина багатьох кулінарних рецептів і багате джерело вітамінів та мінералів. Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати цибулю у травні.