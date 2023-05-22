Полуниця порадує щедрим урожаєм: якими двома натуральними продуктами удобрити кущі

Часто полуниця страждає від сірої гнили, але проблему легко вирішити

Виростити смачну і здорову полуницю не так вже й просто. Урожаю може настати кінець, якщо рослина захворіє на поширену інфекцію. Сіра гнилизна знищить ягоди, але існують способи цьому протистояти.

Щоб полуниця росла здоровою і не гнила, удобріть її двома саморобними підживленнями. Про це пише журнал "Вона".

Варіант перший – підгодувати полуницю порошковою гірчицею. Для цього змішайте 5 л води та 3 столові ложки гірчичного порошку. Залишіть суміш на пару діб. Далі розбавте концентрат ще 5 л води. Отриманим розчином обробляйте полуничну плантацію на ділянці.

Варіант другий – удобрення полуниці розчином на основі часнику. Вам потрібно подрібнити дві великі головки часнику (разом з лушпинням), це легко зробити, наприклад, за допомогою м’ясорубки. Додайте масу в 5 л води. Залишіть на два дні. Потім влийте ще 5 л води, процідіть і відразу поливайте кущі полуниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно поливати полуницю. А ще ми писали, яке натуральне підживлення підсолодить смак полуниці.