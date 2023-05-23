Симонів день: що небажано робити 23 травня, щоб не стати жебраком

У це народне свято не можна чіпати землю, щоб не потривожити її

Цього вівторка православні християни відзначають пам’ять апостола Симона Кананіта — одного із дванадцяти учнів Ісуса Христа. У народі день 23 травня прозвали Симоновим.

За старих часів вважалося, що сама земля відзначає свій день народження, і її слід було не чіпати. Не можна було орати, копати, але можна було сіяти пшеницю, займатися іншими справами, які не пов’язані з обробкою землі.

Згідно з народними віруваннями, 23 травня рослини набувають зцілювальних властивостей, тому наші пращури в цей день збирали трави та коріння. Перш ніж вирушити за ними, людина повинна була ретельно вимитися в лазні та одягти чистий одяг. Ходити босоніж по полю в Симонів день вважалося благодатною дією: люди вірили, що таким чином можна вилікувати хвороби та отримати енергію від землі.

Що не можна робити 23 травня в Симонів день

Тривожити землю, інакше врожаю не буде.

Ховати гроші – вважалося, що їх обов’язково знайдуть та вкрадуть.

Щоб гаманець був порожній — удача відступить від свого власника.

Витрачати багато грошей, робити великі покупки, інакше доведеться жити в борг.

Лінуватися, особливо коли справа стосується прибирання оселі — у житті запанує хаос.

Пересаджувати кімнатні рослини — можуть не прижитися і загинути.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.