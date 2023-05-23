Головне вчасно удобрити: натуральні підживлення, які не дадуть вашій цибулі пустити жовті стріли

Ці добрива дають дуже добрий результат.

Який дачник не хоче, щоб його врожай цибулі завжди був великим, красивим і без усякої гнилі та пожовтіння. Це досить витривала рослина, однак і вона хоче, щоб її доглядали. Якщо вчасно внести потрібні добрива, врожаю можна буде позаздрити.

Як зазначає портал prostoway, у кожного городника є свої власні методи, які вони використовують для покращення врожайності та стану рослин. Проте сьогодні розповідаємо про четвірку "лідерів" серед добрив, які використовують найчастіше проти гнилі та жовтих стрілок.

Чим підгодувати цибулю, щоб не було жовтих стрілок

Коров’як

Сіль

Йод

Сечовина

Зазначимо, що при добриві важливо дотримуватись правильних пропорцій для приготування підгодівель. Наприклад, щоб приготувати розчин із коров’яку, беріть 60 г засобу на 10 л води. Отриманий розчин використовуйте для поливу.

Сечовину розводьте у кількості 25 г на 10 л води, а сіль – 1 склянку розчиняйте у 10 л води та поливайте грядки. Що стосується йоду: його потрібно розвести всього 10 мл у невеликій кількості води, а потім розчин розводити з водою в пропорції 1:10.

Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.