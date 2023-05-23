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Без довгих замочувань: секретний спосіб варіння перлової крупи

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Тут взагалі нічого не треба замочувати
Тут взагалі нічого не треба замочувати. Фото Сегодня

Це так швидко, що ви будете їсти перловку постійно

Перлова каша — одна із корисних круп. Та багато хто уникає її готувати, адже її треба додатково перебрати, а ще — довго й нудно замочувати, змінюючи воду.

Через це кулінари обирають простіші та швидші гарніри. Та є метод, який дозволяє приготувати дуже смачну кашу без замочування. Ним поділились на Pixelinform.

Секрет — в обсмажуванні

Спершу крупу слід ретельно вимити, а потім — перебрати. Це у декілька разів покращить її смакові якості. На обробній дошці викладаємо паперовий рушник, а на нього — крупу в один шар, щоб висохла.

Коли перловка повністю просохне, розігріваємо сковорідку з олією та відправляємо підсушену крупу смажитись. Вогонь повинен бути невеликий. Обсмажуємо перловку, перемішуючи, доки відтінок крупи не стане нагадувати карамель. І вже тоді вливаємо воду — з розрахунку один до двох.

На цьому етапі вогонь зменшуємо до мінімального. Накриваємо кришкою кришку і варимо кашу доти, доки вода повністю не вбереться у крупу. Вже після цього можна вводити будь-які додаткові компоненти – сіль, приправи, обсмажені овочі, гриби, м’ясо, птицю і навіть тушонку. Можна навіть спробувати приготувати ароматний плов з перловкою замість рису — буде дуже смачно.

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#Рецепт #Крупа #Перловка #Лайфхак