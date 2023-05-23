Обережно з грошима: ці три знаки Зодіаку ось-ось можуть стати жертвою шахраїв за картами Таро

Для представників цих знаків високий ризик попастися на хитрощі аферистів

Кінець травня 2023 року загалом буде не найпростішим, а в деяких він, до того ж, може ознаменуватися і проблемами з грошима, — представників трьох знаків Зодіаку можуть обдурити.

Як каже фінансовий розклад за картами Таро, який "Телеграф" склав на тиждень до 28 травня включно, цими знаками можуть стати Овен, Телець та Терези.

Овнам випала карта Повішений

Ця карта попереджає, що на Вас незабаром може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Також варто бути пильним із документами, оскільки цього тижня високий ризик стати жертвою фінансової махінації.

Тільцям випав перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Терезам випала Сімка кубків

Ця карта називається Владикою примарного успіху, і вона попереджає, що Ви можете загрузнути в ілюзіях і витрачати час та сили на те, що не принесе плодів. Також є можливість, що Ви станете жертвою шахраїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.