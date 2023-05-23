Чим підгодувати полуницю, щоб урожаю було більше: три народні методи

Необов’язково використовувати хімікати, щоб підтримати полуницю

Вирощування полуниці вимагає від дачників багато зусиль. Щоб урожай виправдав працю, важливо удобрювати рослину. Не варто витрачатися на хімікати з магазину, адже є ефективні натуральні підживлення.

Досвідчені дачники радять використовувати перевірені народні способи. Приготувати корисні підживлення легко своїми руками, пише ресурс "Зелена садиба".

Незважаючи на різноманітність препаратів для добрива, багато городників продовжують використовувати народні засоби. Полуниця порадує розкішним урожаєм, якщо підгодувати її трьома саморобними засобами.

Народні методи удобрення полуниці:

Йод. Приготуйте розчин із 1 краплі йоду на 1 л води, покривайте рідиною листя до початку плодоношення.

Приготуйте розчин із 1 краплі йоду на 1 л води, покривайте рідиною листя до початку плодоношення. Дріжджі. Змішайте 10 г сухих дріжджів, що "забродили", 100 г варення (або інший підсолоджувач), 1 відро води. Розведіть концентрат у пропорції 1 до 10.

Змішайте 10 г сухих дріжджів, що "забродили", 100 г варення (або інший підсолоджувач), 1 відро води. Розведіть концентрат у пропорції 1 до 10. Кисломолочні продукти. Змішайте 1 л кефіру чи йогурту з 10 л води.

Натуральні добрива можна чергувати з мінеральними та органічними. Завдяки такій підтримці рослина піде на зріст, а врожайність вдасться збільшити у кілька разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як запобігти появі сірої гнилі на полуниці. Якщо обприскувати рослину спеціальним розчином, інфекції будуть не страшні. А ще ми писали, яким добривом підсолодити ягоди, щоб отримати смачний і щедрий урожай полуниці.