Найпростіші методи, як прогнати мурах з городу: швидко, дешево та ефективно

Необов’язково користуватись агресивною хімією

Виростити гарний урожай овочів і фруктів на своїй дачній ділянці — завдання не з найпростіших, адже різні шкідники так і намагаються посмакувати плодами завчасно. Одними з найдокучливіших є мурахи.

Щобільше, як зазначає портал prostoway, ці комахи тісно пов’язані з іншою не менш небезпечною для врожаю шкідником — з попелицею. Тому, якщо ви засікли мурашник на городі, потрібно швидко боротися з мурахами.

Як позбутися мурах на городі

Мурахи бояться різких запахів, тому вам на допомогу з боротьбою можуть прийти деякі рослини. Це може бути петрушка, аніс та часнику. Посадіть ці рослини в місцях, де найчастіше бувають мурашники, і комахи поступово покинуть ваш город.

Також чудовий помічник у боротьбі з мурахами – сажа. Комахи не люблять її запаху, тому досвідчені городники радять посипати міжряддя грядок, та й сам мурашник сажею.

І ще один дієвий метод – борна кислота. Змішайте цей порошок з медом або варенням у співвідношенні 5 г кислоти на 200 г солодощів. Цю суміш потім нанесіть тоненьким шаром на дрібну тарілку або плівку і розмістіть біля мурашників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ваша ділянка може зацікавити кротів. На щастя, є гуманні способи впоратися із цим шкідником.