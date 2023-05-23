В якому порядку правильно мити посуд: прості правила для чистоти на вашій кухні

Миття посуду є щоденною рутиною, але чи впевнені ви, що правильно виконуєте цю роботу

Миття посуду — це нескладна, але важлива робота, яка допомагає підтримувати чистоту та гігієну в кухні. У довгій перспективі правильне миття дозволить зберегти кухонне приладдя у гарному вигляді, якщо це не той посуд, якого просто варто позбутися. Щоб правильно мити кухонні предмети, потрібно дотримуватися деяких простих правил та порад. У цій статті ми розповімо вам, як ефективно та безпечно мити посуд вручну.

Перед миттям посуду знімайте з нього залишки їжі за допомогою виделки або ножа і викидайте їх у смітник або подрібнювач. Це полегшить подальше очищення посуду та раковини, а також запобіжить забрудненню води. Не зливайте жир у раковину, бо він може застигнути та забити труби, пише "Thespruce.com". Мийте посуд у гарячій мильній воді, починаючи з менших та менш брудних предметів. Наповніть раковину наполовину гарячою водою і додайте до неї трохи миючого. Використовуйте найгарячішу воду, яку ви можете витримати руками! Покладайте посуд у воду і очищуйте його за допомогою губки або ганчірки круговими рухами. Починайте з легко забруднених предметів, таких як склянки, чашки та столове приладдя, а потім переходьте до більших та брудніших, таких як тарілки, миски, каструлі та сковорідки. Після миття кожного предмета полощіть його під гарячою водою з крану, поки на ньому не залишиться бульбашок. Це допоможе зняти будь-які сліди мила та жиру. Кладіть помитий посуд на сушилку або чистий рушник і дайте йому повністю висохнути на повітрі. Або ж можете протирати його сухим рушником або серветкою для швидкого результату. Не залишайте мокрий посуд в замкнених шафах. До води можна додати трохи оцту. Це додасть посуду блиску. Не лишайте брудний посуд довго стояти у раковині. Чим довге він стоїть, тим більше бактерій і дрібних комашок з'являється на вашій кухні. Прямий шлях до антисанітарії.

Нагадаємо, що для лінивих людей, які не люблять мити посуд, існує простий лайфхак. За допомогою простого побутового засобу, можна залишити тарілки чистими, навіть після прийому їжі. А одним із складних для догляду кухонних предметів є чайник, оскільки в ньому збирається накип. "Телеграф" писав про засіб, який дозволить спростити боротьбу з його нашаруваннями.