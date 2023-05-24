Свято 24 травня: що не можна робити на Мокія Мокрого, щоб не втратити врожай

Цей день підказував, якою буде погода наступного літа

Цієї середи православна церква вшановує пам’ять святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. У народному календарі — свято Мокій Мокрий, бо зазвичай 24 травня за старих часів спостерігалася дощова та прохолодна погода.

Більшість народних заборон були пов’язані із засівом рослин. Вірили, що якщо не дотримуватись цього правила, то град знищить весь урожай. Роботу на городі у цей день відкладали, приділяючи час дому чи відпочинку. Увечері вся родина збиралася за одним столом.

Наші пращури цього дня слідкували за погодою, щоб спрогнозувати, яким буде літо. Якщо йшов дощ, тоді воно обіцяло бути негожим. Також говорили: "Туман на Мокія — до мокрого літа", "Схід сонця багряний — до грізного, пожежного літа". Водночас дощ 24 травня наділяли особливою силою, нібито він дає здоров’я та красу.

Що не можна робити 24 травня на Мокія Мокрого

Носити одяг чорного кольору — раніше заплановані справи обернуться невдачею.

Незаміжнім дівчатам підмітати підлогу — можна "вимести" нареченого зі свого життя.

Працювати на городі — урожай буде поганим чи взагалі пропаде.

Вирушати за покупками — будуть великі витрати, а придбана річ швидко вийде з ладу.

Освідчуватися в коханні — велика ймовірність, що взаємністю вам не відповідять.

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