Щоб часник був розміром з кулак, достатньо однієї підгодівлі: рецепт ефективного розчину

Листя стане зеленим, стебла товстими, а головки великими

У городників, які вирощують часник, нерідко виникає ситуація, коли листя часнику стає жовтим, а стебло втрачає свою товщину. Основні причини цього: нестача елементів живлення у ґрунті, перезволоження або недостатній полив, хвороби та шкідники. Врятувати врожай можуть ефективні підживлення для часнику.

Одним таким рецептом добрива поділилися на сайті ukr.media. Дуже просто виправити нестачу важливих поживних речовин за допомогою підживлення, що містять карбамід, який містить азот, і сульфат магнію, який містить сірку та магній.

Рецепт живильної підгодівлі для часнику

Для створення ефективного розчину необхідно взяти 10 літрів теплої води з температурою від 35 до 40 градусів. Додайте 3/4 столової ложки карбаміду та 1/4 столової ложки сульфату магнію. Цього буде достатньо для обробки 1 квадратного метра посадок часнику.

Вже після першого застосування ви помітите позитивні зміни: листя стане більшим і зеленішим, стебло зміцниться, і це позначиться на розмірі самої головки часнику.

Багато дачників скаржаться, що часник у них сходить дрібним та невдалим. Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити з ґрунтом, щоб голівки часнику зросли вдвічі більшими.