Соковиті та хрусткі огірки буде нікуди складати: чим удобрити овоч

Прискорити зростання огірків допоможе саморобне підживлення

Огірки – досить невибаглива культура на городі, але, як і всі інші, потребує догляду, правильного поливу та добрив. Якщо ви не прихильник мінеральних підживлень, зверніть увагу на одну натуральну альтернативу.

Досвідчені городники удобрюють огірки розчином на основі чорного хліба, завдяки чому овочі відразу йдуть у зріст. Приготувати підживлення легко своїми руками, передає ukr.media.

Підживлення з чорного хліба допоможе вам отримати розкішний урожай соковитих та хрустких огірків. Щоб приготувати добрива, наповніть цебро на дві третини нарізаними хлібними кірками. Далі слід залити ємність водою та поставити під прес у тепле місце, залиште у такому вигляді на 7-10 днів. Таким чином ви отримаєте хлібну закваску. Її потрібно розбавити втричі та додати у рідину 10 г звичайного універсального добрива (з розрахунку на 12 л води).

Додамо, що у хлібного підживлення для огірків кисла структура. Найкраще вносити добрива на лужних ґрунтах. Якщо ж у вас висока кислотність землі на городі, то додайте в саморобне добриво крейду або доломітове борошно.

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