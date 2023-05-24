Чудово ростуть і без сонця: найкращі овочі та трави, які можна посадити у тіні

Досвідчені дачники засаджують кожен доступний "квадрат" ділянки, рослини, які не вимагають сонця, вам у цьому допоможуть

Город зазвичай розташовується прямо під сонцем, але на дачній ділянці можна освоїти і ті місця, де зберігається тінь або півтінь більшу частину дня. Не всі рослини потребують великої кількості сонячного світла. Деяким овочам та травам буде достатньо 3-5 годин на добу.

Варто звернути увагу на кілька варіантів рослин, які чудово процвітають в умовах тіні. Про це розповідають досвідчені дачники видання "Зелена садиба".

Які рослини посадити в тіні

Відмінно розвиваються в півтіні листові салати, а це рукола, крес-салат, щавель, шпинат, цикорій. Листя може бути дрібнішим, ніж якби росло на сонці, але зате соковитіше за смаком. Крім того, не вимагають рясного поливу.

Капусту досвідчені дачники називають королевою півтіні. Пак-чій, пекінська, броколі, цвітна капуста та кале не будуть давати стрілки, якщо висадити їх у місці, яке рідко освітлює сонце.

Крім того, сміливо сійте в більш темних місцях ділянки буряк, моркву, редис, цибулю (ріпчасту та порей), сельдерей, ревінь, фізаліс. Непогано почуваються при мінімальній кількості сонячного світла бобові, серед яких горох, боби й квасоля.

Ідеальне рішення заповнити "квадрати" ділянки пряними травами. Не страшна тінь петрушці, базиліку, коріандру, мелісі, чебрецю, естрагону, любистку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дерева потрібно висадити біля будинку, якщо хочеться приємної тіні у літню спеку. Є багато невибагливих варіантів.