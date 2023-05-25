Саморобний розчин позбавить від головного бур’яну на ділянці: спосіб досвідчених дачників

Боротьба з бур’янами – вічна проблема, але одна маніпуляція позбавить вас небажаного борщівника

Одна з рослин-руйнівників на дачній ділянці – борщівник. Цей бур’ян не тільки заважає зростанню культур, а й може бути небезпечним через свій сік (викликає роздратування і пухирі на шкірі). Однак є дієвий спосіб позбутися небажаної рослинності.

Для боротьби з бур’янами на городі та в саду досвідчені городники радять використовувати саморобний розчин, він позбавить вас і від борщівника. Про це пише "Земляк".

Щоб усунути борщівник із дачної ділянки, приготуйте спеціальний розчин своїми руками. Для нього знадобляться доступні засоби, більшість з яких точно є у вас у будинку. Отже, розчин проти бур’янів складається з літра води, двох пакетів лимонної кислоти, літра оцту, чотирьох столових ложок рідкого мила та 50 мілілітрів спирту. Змішайте усі інгредієнти.

Отриману рідину перелийте в пульверизатор, обробіть цим розчином ділянки з борщівником. Проводити обприскування рекомендується у сонячний день, коли немає вітру. Наносити розчин слід безпосередньо на борщівник.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи боротьби із бур’янами. Ще одна набридлива рослина – плющ, він може навіть руйнувати стіни. На щастя, за допомогою особливого спрею із двох компонентів вдасться вирішити проблему.