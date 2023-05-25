Давай, до побачення: два простих рішення позбавитися мурах на дачі

Комахи можуть завдати серйозної шкоди вашому майбутньому врожаю

Мурахи вважаються корисними комахами через їхню здатність знищувати велику кількість шкідливих комах. Проте вони також можуть завдати значної шкоди вашому майбутньому врожаю, оскільки приваблюють на ділянку попелицю.

Впоратися з цими комахами може бути непросто, але є кілька перевірених способів усунення мурах на вашій дачі. Ці способи дозволяють досягти швидких та ефективних результатів, пише biotriks.

Як позбутися мурах на дачі

1. Борна кислота. Потрібно приготувати згубну суміш від комах.

У склянці змішуємо трохи води, таку ж кількість цукру, невелику кількість зацукрованого варення (або меду) і близько третини ложки борної кислоти. Ретельно перемішуємо до отримання однорідної суміші, а потім наносимо її на цупкий папір або картон. Після цього поміщаємо приманку до місць, де часто зустрічаються комахи. Процедуру можна повторювати кілька разів.

2. Дихлофос. Використовується у разі формування кількох мурашників.

Беремо відро з водою, всередину якого поміщаємо спрей з дихлофосом, після чого три рази натискаємо на сам мурашник. Однак варто пам’ятати, що потрібно обмежити часте використання цього засобу, оскільки агресивні властивості дихлофосу можуть негативно вплинути на стан грунту.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися хруща цієї весни. Він завдає істотної шкоди рослинам.