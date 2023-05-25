Завдяки такому поливу огірки завалять урожаєм: з чого складається підживлення

Полив з особливим компонентом у рази підвищить урожайність огірків

Досить невибаглива рослина, обов’язкова для будь-якого городу, огірки все ж таки вимагають добрив. Щоб отримати розкішний урожай соковитих, смачних, здорових та хрумких плодів варто вносити підживлення. Приготувати розчин легко власноруч.

Для підтримки та прискорення зростання огірків досвідчені городники використовують дріжджове добриво. Рецептом підживлення ділиться видання "Земляк".

Для приготування добрива для огірків візьміть:

0,5 + 5 літрів теплої води

10 літрів чистої води

1 столова ложка сухих дріжджів

1 столова ложка цукру

Що потрібно робити? Змішайте дріжджі в теплій воді, вони повинні повністю розчинитися. Після цього додайте цукор, перемішайте, щоб порошок розчинився. Залишіть розчин у темному теплому місці на пару годин. Після цього слід додати 5 літрів теплої води і ретельно перемішати. Тепер розбавте один літр розчину в 10 л чистої води. Готовою рідиною слід поливати огірки. Для одного куща буде достатньо 0,5 л дріжджового добрива.

Раніше "Телеграф" розповідав, поряд з якими рослинами рекомендується розміщувати огірки на городі. Вибір сусідів за грядкою дуже важливий для майбутнього врожаю.