Рус

Олія чи сало: знайдено відповідь на запитання, на чому посмажити найсмачнішу картоплю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
При приготуванні смаженої картоплі має значення все
При приготуванні смаженої картоплі має значення все. Фото best-wallpaper.net

У кожного кулінара свій улюблений рецепт, проте існують загальні правила

Хрумка скоринка і ніжна м’якоть усередині — від такої смаженої картоплі важко відмовитися. Та й готувати її просто: потрібно просто очистити картоплю, додати спеції – і ситна страва готова.

А ось на чому смажити картоплю – це складне питання. Хтось готує на олії, хтось на салі, а деякі навіть на маргарині або вершковому маслі. Разом з "Бабусиними рецептами" спробуємо розібратися, який варіант найсмачніший.

На чому краще смажити картоплю

Найсмачніша картопля виходить, якщо смажити її на салі – з цим твердженням погодиться навіть найвибагливіший гурман. У такої страви чудовий і зовнішній вигляд, і аромат.

При приготуванні картоплі на салі найголовніше – стежити, щоб страва не пригоріла. У цьому випадку можете отримати не зовсім приємний подарунок у вигляді небезпечних канцерогенних сполук.

Найчастіше картоплю смажать на соняшниковій олії. Тут слід віддати перевагу рафінованій олії — вона не піниться, не горить і забезпечує рівномірне прожарювання продукту.

А ось вершкове масло та маргарин зовсім не підходить для смаження картоплі. Вони надто швидко починають диміти. При цьому сама картопля починає підгоряти зверху, залишаючись сирою і жорсткою всередині. Якщо любите смак вершкового масла, краще додати шматочок в кінці приготування.

А ось смажена на маргарині картопля виходить не тільки несмачною, а й шкідливою. Річ у тому, що при термічній обробці відбувається розпад жирів, що входять до складу маргарину.

При приготуванні смачної смаженої картоплі має значення її нарізання. Якщо ви її наріжете правильно — отримаєте картоплю фрі не гірше, ніж у Mcdonalds.

Теги:
#Лайфхак #Смажена картопля