Олія чи сало: знайдено відповідь на запитання, на чому посмажити найсмачнішу картоплю

У кожного кулінара свій улюблений рецепт, проте існують загальні правила

Хрумка скоринка і ніжна м’якоть усередині — від такої смаженої картоплі важко відмовитися. Та й готувати її просто: потрібно просто очистити картоплю, додати спеції – і ситна страва готова.

А ось на чому смажити картоплю – це складне питання. Хтось готує на олії, хтось на салі, а деякі навіть на маргарині або вершковому маслі. Разом з "Бабусиними рецептами" спробуємо розібратися, який варіант найсмачніший.

На чому краще смажити картоплю

Найсмачніша картопля виходить, якщо смажити її на салі – з цим твердженням погодиться навіть найвибагливіший гурман. У такої страви чудовий і зовнішній вигляд, і аромат.

При приготуванні картоплі на салі найголовніше – стежити, щоб страва не пригоріла. У цьому випадку можете отримати не зовсім приємний подарунок у вигляді небезпечних канцерогенних сполук.

Найчастіше картоплю смажать на соняшниковій олії. Тут слід віддати перевагу рафінованій олії — вона не піниться, не горить і забезпечує рівномірне прожарювання продукту.

А ось вершкове масло та маргарин зовсім не підходить для смаження картоплі. Вони надто швидко починають диміти. При цьому сама картопля починає підгоряти зверху, залишаючись сирою і жорсткою всередині. Якщо любите смак вершкового масла, краще додати шматочок в кінці приготування.

А ось смажена на маргарині картопля виходить не тільки несмачною, а й шкідливою. Річ у тому, що при термічній обробці відбувається розпад жирів, що входять до складу маргарину.

При приготуванні смачної смаженої картоплі має значення її нарізання. Якщо ви її наріжете правильно — отримаєте картоплю фрі не гірше, ніж у Mcdonalds.